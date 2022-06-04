ВСУ сбили дорогущий российский беспилотник "Форпост" на юге

Украинские военные из воздушного командования "Юг" 4 июня сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".

БПЛА оккупантов вел разведку побережья Черного моря.

Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Юг".

"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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Заметим, что "Форпост" – чуть ли не самый дорогой беспилотник, находящийся на вооружении России со стоимостью в 7 млн. дол. Главная задача этого БПЛА – собирать разведывательные данные, вести поисково-наблюдательные полеты и поисковые операции. Он также может нести вооружение в виде контейнера с ракетой ПТРК.

Напомним, утром 4 июня оккупанты нанесли удар по Одесской области крылатой ракетой воздушного базирования. Есть пострадавшие.

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