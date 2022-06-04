ЗСУ збили дорожезний російський безпілотник "Форпост" на півдні

Українські військові з повітряного командування "Південь" 4 червня збили російських розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".

БПЛА окупантів саме вів розвідку узбережжя Чорного моря.

Про це повідомила Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь".

"Повітряна ціль, яка виконувала завдання розвідки чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море.Нищимо ворога і його задуми! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

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Зауважимо, що "Форпост" – чи не найдорожчий безпілотник, що перебуває на озброєнні Росії з вартістю в 7 млн. дол. Головне завдання цього БПЛА – збирати розвідувальні дані, вести пошуково-спостережливі польоти та пошукові операції. Він також може нести озброєння у вигляді контейнера з ракетою ПТРК.

Нагадаємо, вранці 4 червня окупанти завдали удару по Одеській області крилатою ракетою повітряного базування. Є постраждалі.

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