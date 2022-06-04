Вранці окупанти завдали ракетного удару по Одещині: є постраждалі 

По Одещині нанесено ракетний удар крилатою ракетою повітряного базування. Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.
Попередньо, двоє постраждалих.
Про це повідомили в ОК "Південь".
Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. На місці працює слідчо-оперативна група.
Також військові повідомили, що ввечері, 3 червня, росіяни запустили чотири ракети з кримського напрямку. Одну збили над Одещиною, ще три - над Миколаївщиною.
Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі російські кораблі ховаються за цивільними суднами та запускають по материковій Україні ракети.
Читайте також: