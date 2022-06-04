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Вранці окупанти завдали ракетного удару по Одещині: є постраждалі 

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Вранці окупанти завдали ракетного удару по Одещині: є постраждалі 

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

По Одещині нанесено ракетний удар крилатою ракетою повітряного базування. Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.

Попередньо, двоє постраждалих.

Про це повідомили в ОК "Південь".

Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. На місці працює слідчо-оперативна група.

Також військові повідомили, що ввечері, 3 червня, росіяни запустили чотири ракети з кримського напрямку. Одну збили над Одещиною, ще три -  над Миколаївщиною.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі російські кораблі ховаються за цивільними суднами та запускають по материковій Україні ракети.

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