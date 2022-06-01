У Львівській області пролунали вибухи: внаслідок ракетного удару є постраждалі

У Львівській області пролунали вибухи: внаслідок ракетного удару є постраждалі

У Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів. Двоє людей зазнали поранень.

Ракетний удар у Львівській області був завданий по об’єкту транспортної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше", – йдеться у повідомленні.

"Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється", – додав згодом голова ОВА.

Зауважимо, востаннє вибуху у Львівській області лунали в ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.

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