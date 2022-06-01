Во Львовской области раздались взрывы: в результате ракетного удара есть пострадавшие

Во Львовской области раздались взрывы: в результате ракетного удара есть пострадавшие

Во Львовской области 1 июня прогремели взрывы в Стрыйском районе – это был ракетный удар со стороны российских оккупантов. Два человека получили ранения.

Ракетный удар во Львовской области был нанесен по объекту транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"На Львовщине действительно раздались взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше", – говорится в сообщении.

"Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших на данный момент нет. Информация уточняется", – добавил позже глава ОВА.

Заметим, последний раз взрывы во Львовской области звучали в ночь на 17 мая. Тогда российские войска обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской громаде.

Планы разрушены! Россияне захлебнулись в попытках оккупировать Украину: Дмитрий Снегирев

Читайте также: