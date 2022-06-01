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У Святогірській лаврі внаслідок ворожого обстрілу загинули троє ченців

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У Святогірській лаврі внаслідок ворожого обстрілу загинули троє ченців

Фото: скриншот з відео

Ще троє ченців отримали поранення, пошкоджено два чернечі корпуси. Точна кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома.

На Донеччині внаслідок обстрілів російськими загарбниками Свято-Успенської Святогірської лаври загинули два ченці та черниця.

Про це повідомляє Донецька єпархія УПЦ.

Ще троє ченців отримали поранення, пошкоджено два чернечі корпуси.

"З глибоким сумом повідомляю, що 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської лаври. Під час обстрілу загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій", - йдеться у повідомленні.

Точна кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома.

Зазначимо, що Святогірська лавра перебуває під контролем України, а влада Росії заявила про намір захопити всю територію Донецької області. 

Нагадаємо, що на початку травня окупанти зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври УПЦ.

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