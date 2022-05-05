Росіяни обстріляли Святогірську лавру: семеро потерпілих

Війська Російської Федерації напередодні, 4 травня, обстрліляли місто Святогірськ, що у Донецькій області.

Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра. Храм нині є притулком для тих, хто ховається від російської збройної агресії.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

В результаті обстрілу території лаври, якого завдали військові держави-терористки Росії, пошкоджено будівлю гуртожитку. За попередньою інформацією, поранення отримали семеро цивільних громадян. Наразі фахівці встановлюють повну інформацію про постраждалих та пошкоджену іфраструктуру.

Через авіаудар Росії Слов’янська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомлялося, окупанти влаштували ракетний обстріл цивільної інфраструктури Краматорська. Урезультаті удару серед мирного населення є постраждалі. Голова ОВА Павло Кириленко уточнив, що унаслідок авіаракетного удару щонайменше 25 цивільних поранено. Також зруйновано житлові багатоповерхівки.

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