За минулу добу росіяни випустили три ракети по Львівщині - ОДА

Львівська область тричі за минулу добу зазнавав ракетних ударів.
Сирена тричі сповіщала про повітряну тривогу. Протиповітряна оборона справилася з ворожими російськими ракетами.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
У двох випадках була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. У третьому - зі стратегічної авіації Росії з південного сходу.
"Дякую нашим бійцям ППО, що втримали небо над Львівщиною та зберегли спокій", - наголосив Козицький.
Як повідомлялося, 3 травня, російські військові завдали ракетних ударів по об’єктах на території декількох областей. Зокрема, прилетіло у Львів. Росіяни випустили шість ракет по Львівській області, дві збила ППО. Голова ОДА Максим Козицький зазначив, що "це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання".
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