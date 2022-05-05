Россияне обстреляли Святогорскую лавру: семь пострадавших

Войска Российской Федерации накануне, 4 мая, обстреляли город Святогорск в Донецкой области.
Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра. Храм ныне приют для тех, кто скрывается от российской вооруженной агрессии.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
В результате обстрела территории лавры, нанесенного военными государства-террориста России, повреждено здание общежития. По предварительной информации, ранения получили семь гражданских граждан. В настоящее время специалисты устанавливают полную информацию о пострадавших и поврежденной ифраструктуре.
Из-за авиаудара России Славянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщалось, кафиры устроили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Краматорска. В результате удара среди мирного населения есть пострадавшие. Глава ОВА Павел Кириленко уточнил, что в результате авиаракетного удара по меньшей мере 25 гражданских ранены. Также разрушены жилые многоэтажки.
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