Представители Латвии на "Евровидении-2022" с возгласами "Слава Украине" перепели Stefania

Группа Citi Zēni, которая в этом году представит Латвию на песенном конкурсе "Евровидение-2022", сделала каверверсию на конкурсный трек Stefania группы Kalush Orchestra от Украины.

Как рассказали участники трио Citi Zēni, они решили перепеть Stefania, поскольку, во-первых, это очень красивая песня, а во-вторых, когда коллектив был в лагере, его участники, оказывается, постоянно слушали Kalush, но поняли это позже, когда проверили свой плейлист.

Но еще есть третья причина:

"Сегодня очень важный праздник для Латвии. 4 мая – это день, когда мы вернули независимость от Советского Союза. И чувствовалось, как хорошее дело, хороший жест. Потому что изначально, когда началась война, мы были первыми, кто обратился с заявлением в ЕМС, что это неправильно, если российская делегация примет участие. Они послушали. Каждый заслуживает независимости. Мы, латвийцы, знаем, как это важно. Сегодня Латвия празднует День восстановления независимости Латвийской Республики от Советского Союза и мы надеемся, что Украина вскоре снова вернет мир ", – сказал один из участников Citi Zēni.

Отметим, что латвийцы, равно как и украинцы Kalush Orchestra, уже в следующий вторник, 10 мая, будут соревноваться за путевку в финал во время первого полуфинала конкурса "Евровидение-2022".

Кстати, Citi Zēni представят Латвию на международном музыкальном первенстве с зажигательной песней Eat Your Salad.

Конкурс "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. Сайт ТСН.ua будет транслировать мероприятие и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на конкурсе.

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