Церковний календар на 4 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 4 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 4 червня в церковному календарі

4 червня вшановують пам’ять мученика Василіска. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 4 червня — день пам’яті мученика Василіска

У суботу, 4 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученика Василіска.

Мученик Василіск народився в місті Амасья (Туреччина) і був схоплений разом з двома іншими (Євтропієм та Клеоніком) через те, що сповідував християнство. Першими розіп'яли Клеоніка та Євтропія, а Василіска відправили до в'язниці в Команах Понтійських. В той час сюди прибув ігумен Агрипа, який був відомий тим, що переслідував і жорстоко катував християн. Уві сні до Василіска прийшов Господь і пообіцяв йому свою допомогу та передбачив мученицьку смерть в Команах.

Попросив тоді святий Василіск у своїх сторожів, щоб відпустили вони його додому на чотири дні, аби міг він попрощатися зі своїми рідними. Його поважали за чудеса та стійку віру, а тому відпустили разом з воїнами. Коли ігумен Агрипа дізнався про це, то дуже сильно розлютився. Послав він ща ним своїх воїнів разом з жорстоким помічником. Коли зустрів той Василіска, який повертався до в'язниці, то надягнув йому на ноги важкі окови та мідне взуття з цвяхами, вбитими в підошву. Так Василіск дійшов до Комани. По дорозі він молився Господу. Раптом земля затряслася, воїни та помічник злякалися і відпустили мученика. А люди позбігалися на це чудо, щоб отримати від святого зцілення.

Однак мученик все ж дійшов до суду і встав перед ігуменом Агрипою. Той наказав йому принести жертву ідолам, однак Василіск відмовився. Розлютився Агрипа і наказав відсікти святому голову, а тіло кинути до річки. Сталося це 308 року.

Церковний календар на 4 червня: відео

Народні прикмети

Якщо вранці 4 червня сильна роса, буде багатий врожай.

Весело співають птахи на гарну погоду.

Туман 4 червня означає, щоб буде багато грибів.

Вночі почути спів солов'я - до ясної погоди.

Що не можна робити 4 червня