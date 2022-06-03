Церковный календарь на 4 июня — кому молятся верующие

Какому святому молиться 4 июня и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 4 июня в церковном календаре

4 июня чтят память мученика Василиска. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 4 июня — день памяти мученика Василиска.

В субботу, 4 июня 2022 года, церковь чтит память мученика Василиска.

Мученик Василиск родился в городе Амасья (Турция) и был схвачен вместе с двумя другими (Евтропием и Клеоником) из-за того, что исповедовал христианство. Первыми распяли Клеоника и Евтропия, а Василиска отправили в тюрьму в Понтийских Команах. В то время сюда прибыл игумен Агриппа, который был известен тем, что преследовал и жестоко истязал христиан. Во сне к Василиску пришел Господь и пообещал ему свою помощь и предсказал мученическую смерть в Команах.

Попросил тогда святой Василиск у своих сторожей, чтобы они отпустили его домой на четыре дня, чтобы он мог проститься со своими родными. Его уважали за чудеса и стойкую веру, поэтому отпустили вместе с воинами. Когда игумен Агриппа узнал это, то очень сильно разозлился. Послал он ща им своих воинов вместе с жестоким помощником. Когда встретил Василиска, который возвращался в тюрьму, то надел ему на ноги тяжелые окошки и медную обувь с гвоздями, вбитыми в подошву. Так Василиск дошел до Команы. По пути он молился Господу. Вдруг земля затряслась, воины и помощник испугались и отпустили мученика. А люди сбежались на это чудо, чтобы получить от святого исцеления.

Однако мученик все же дошел до суда и встал перед игуменом Агриппой. Тот приказал ему принести жертву идолам, но Василиск отказался. Разозлился Агриппа и приказал отсечь святому голову, а тело бросить к реке. Случилось это в 308 году.

Церковный календарь на 4 июня: видео

Народные приметы

Если утром 4 июня будет сильная роса, будет богатый урожай.

Весело поют птицы на хорошую погоду.

Туман 4 июня означает, что будет много грибов.

Ночью услышать пение соловья – к ясной погоде.

Что нельзя делать 4 июня