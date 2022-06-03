Церковный календарь на 4 июня — кому молятся верующие

Какому святому молиться 4 июня и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 4 июня в церковном календаре
4 июня чтят память мученика Василиска. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 4 июня — день памяти мученика Василиска.
В субботу, 4 июня 2022 года, церковь чтит память мученика Василиска.
Мученик Василиск родился в городе Амасья (Турция) и был схвачен вместе с двумя другими (Евтропием и Клеоником) из-за того, что исповедовал христианство. Первыми распяли Клеоника и Евтропия, а Василиска отправили в тюрьму в Понтийских Команах. В то время сюда прибыл игумен Агриппа, который был известен тем, что преследовал и жестоко истязал христиан. Во сне к Василиску пришел Господь и пообещал ему свою помощь и предсказал мученическую смерть в Команах.
Попросил тогда святой Василиск у своих сторожей, чтобы они отпустили его домой на четыре дня, чтобы он мог проститься со своими родными. Его уважали за чудеса и стойкую веру, поэтому отпустили вместе с воинами. Когда игумен Агриппа узнал это, то очень сильно разозлился. Послал он ща им своих воинов вместе с жестоким помощником. Когда встретил Василиска, который возвращался в тюрьму, то надел ему на ноги тяжелые окошки и медную обувь с гвоздями, вбитыми в подошву. Так Василиск дошел до Команы. По пути он молился Господу. Вдруг земля затряслась, воины и помощник испугались и отпустили мученика. А люди сбежались на это чудо, чтобы получить от святого исцеления.
Однако мученик все же дошел до суда и встал перед игуменом Агриппой. Тот приказал ему принести жертву идолам, но Василиск отказался. Разозлился Агриппа и приказал отсечь святому голову, а тело бросить к реке. Случилось это в 308 году.
Церковный календарь на 4 июня: видео
Народные приметы
- Если утром 4 июня будет сильная роса, будет богатый урожай.
- Весело поют птицы на хорошую погоду.
- Туман 4 июня означает, что будет много грибов.
- Ночью услышать пение соловья – к ясной погоде.
Что нельзя делать 4 июня
- Не рекомендуется занимать деньги.
- Не стоит заниматься делами в огороде или в поле.