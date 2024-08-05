Втрати РФ у війні проти України: Генштаб вразив новими даними

За минулу добу українські військові знешкодили до 30 броньованих машин та майже 70 артсистем ворога.
Загальні бойові втрати противника від 24 лютого по 5 серпня поточного року орієнтовно склали особового складу близько 584 090. За добу ЗСУ ліквідували 1 180 осіб.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці:
- танків ‒ 8417 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16286 (+31) од,
- артилерійських систем – 16345 (+69) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2414 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 2737 (+3)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за даними ISW, російські військові просунулися до важливого українського міста на Донеччині.
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