Втрати РФ у війні проти України: Генштаб вразив новими даними

За минулу добу українські військові знешкодили до 30 броньованих машин та майже 70 артсистем ворога.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого по 5 серпня поточного року орієнтовно склали особового складу близько 584 090. За добу ЗСУ ліквідували 1 180 осіб.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога у техніці:

танків ‒ 8417 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 16286 (+31) од,

артилерійських систем – 16345 (+69) од,

РСЗВ – 1138 (+0) од,

засоби ППО ‒ 910 (+0) од,

літаків – 365 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24),

крилаті ракети ‒ 2414 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 2737 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними ISW, російські військові просунулися до важливого українського міста на Донеччині.

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