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Втрати РФ у війні проти України: Генштаб вразив новими даними

Втрати РФ у війні проти України: Генштаб вразив новими даними

Втрати РФ у війні проти України. Ілюстративне

За минулу добу українські військові знешкодили до 30 броньованих машин та майже 70 артсистем ворога.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого по 5 серпня поточного року орієнтовно склали особового складу близько 584 090. За добу ЗСУ ліквідували 1 180 осіб.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. 

Втрати ворога у техніці: 

  • танків ‒ 8417 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16286 (+31) од,
  • артилерійських систем – 16345 (+69) од,
  • РСЗВ – 1138 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2414 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2737 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними ISW, російські військові просунулися до важливого українського міста на Донеччині.

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