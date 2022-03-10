За останню добу в Маріуполі народилося 24 дитини

Напередодні російські окупанти обстріляли пологовий будинок міста.

Попри складну ситуацію, в Маріуполі на світ продовжують з'являтися маленькі українці.

У Маріуполі з 9 на 10 березня народилося 24 дитини.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Нехай у житті наших нових маленьких маріупольців ніколи більше не буде війни. Нехай у нашому рідному місті ніколи більше не буде війни. Україна переможе. Тримаємося, маріупольці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі.

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