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У Хмельницькій області відновлюють дистанційне навчання

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У Хмельницькій області відновлюють дистанційне навчання

pixabay.com

Дитячі садки до роботи не повертаються.

У Хмельницькій області від понеділка, 14 березня, у дистанційному форматі відновиться навчання у школах.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. 

За його словами, до освітнього процесу залучатимуть дітей-переселенців, які нині проживають на території Хмельницької області. Батькам чи представникам школярів, які хочуть долучитися до навчання, потрібно подати заяву до найближчого закладу освіти. 

"Є й багато вчителів, які знайшли прихисток на Хмельниччині. Вони також залучатимуться та допомагатимуть з навчанням", -  наголосив Гамалій.

Залучать до онлайн-навчання і тих хмельничан, які перебувають за межами України. 

Втім, дошкільна освіта в регіоні працювати не буде. В обладміністрації пояснюють: повернути дітей до дитсадків не можуть, а можливості вчити їх онлайн немає. 

До слова, у самому Хмельницькому навчання поновили у середу, 9 березня. Дистанційка розпочалося в учнів 1-11 класів. Натомість роботу дитячих садочків не відновили.

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