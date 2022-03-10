У Хмельницькій області відновлюють дистанційне навчання

Дитячі садки до роботи не повертаються.

У Хмельницькій області від понеділка, 14 березня, у дистанційному форматі відновиться навчання у школах.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, до освітнього процесу залучатимуть дітей-переселенців, які нині проживають на території Хмельницької області. Батькам чи представникам школярів, які хочуть долучитися до навчання, потрібно подати заяву до найближчого закладу освіти.

"Є й багато вчителів, які знайшли прихисток на Хмельниччині. Вони також залучатимуться та допомагатимуть з навчанням", - наголосив Гамалій.

Залучать до онлайн-навчання і тих хмельничан, які перебувають за межами України.

Втім, дошкільна освіта в регіоні працювати не буде. В обладміністрації пояснюють: повернути дітей до дитсадків не можуть, а можливості вчити їх онлайн немає.

До слова, у самому Хмельницькому навчання поновили у середу, 9 березня. Дистанційка розпочалося в учнів 1-11 класів. Натомість роботу дитячих садочків не відновили.