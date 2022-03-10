В Хмельницкой области возобновляют дистанционное обучение

Детские сады к работе не возвращаются.

В Хмельницкой области с понедельника, 14 марта, в дистанционном формате возобновится обучение в школах.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, к образовательному процессу будут привлекать детей-переселенцев, ныне проживающих на территории Хмельницкой области. Родителям или представителям школьников, желающих приобщиться к учебе, нужно подать заявление в ближайшее учебное заведение.

"Есть и много учителей, которые нашли пристанище в Хмельницкой области. Они также будут привлекаться и помогать с учебой", — подчеркнул Гамалий.

Привлекут к онлайн-обучению и тех хмельничан, которые находятся за пределами Украины.

Впрочем, дошкольное образование в регионе не будет работать. В обладминистрации объясняют: вернуть детей в детсады не могут, а возможности учить их онлайн нет.

К слову, в самом Хмельницком учебу возобновили в среду, 9 марта. Дистанционка началась у учащихся 1-11 классов. Зато работу детских садов не возобновили.