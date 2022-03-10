За последние сутки в Мариуполе родилось 24 ребенка

За последние сутки в Мариуполе родилось 24 ребенка

Накануне российские оккупанты обстреляли роддом города.

Несмотря на сложную ситуацию в Мариуполе, на свет продолжают появляться маленькие украинцы.

В Мариуполе с 9 на 10 марта родилось 24 ребенка.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Пусть в жизни наших новых маленьких мариупольцев никогда больше не будет войны. Пусть в нашем родном городе никогда больше не будет войны. Украина победит. Держимся, мариупольцы", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе.

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