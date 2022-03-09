У Маріуполі російські окупанти розбомбили дитячу лікарню (відео)

Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється.

У Маріуполі російські окупанти розбомбили дитячу лікарню. Медичний корпус повністю зруйновано.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

“Наразі російськи окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється”, - розповіли в міськраді.

Згодом у Мережі з'явились кадри з місця падіння бомби. На фото видно величезний яр, який з'явився після падіння боєприпасу.

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