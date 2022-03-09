Сенат Польщі ухвалив постанову про інтеграцію України до ЄС

Сенат Польщі ухвалив постанову про інтеграцію України до ЄС

Там зазначили, що повноправне членство України в Євросоюзі є "моральним боргом нинішнього покоління європейців.

Верхня палата парламенту Польщі 9 березня ухвалила резолюцію про прискорення вступу України до Євросоюзу. Сенат ухвалив рішення одноголосно.

Про це повідомили в канцелярії Сенату.

"Українське суспільство переконливо довело, що готове бути частиною єдиної Європи, і готове заплатити кров'ю за свою відданість європейським цінностям", – наголошується в резолюції.

Польські сенатори також висловили глибоке захоплення героїчною позицією українців перед російською агресією і нагадали, що народ України проливає кров за свою свободу та європейський вибір удруге за останні 10 років. Водночас українські військові, захищаючи свою країну, захищають усю Європу.

"Сенат Республіки Польща висловлює глибоке заперечення звірських методів, які застосовують у цій війні, яку Російська Федерація веде проти української держави та народу. Варварські методи її ведення – вбивства мирних жителів, зокрема дітей, знищення шкіл, лікарень, храмів та культурних цінностей – ганьблять російську державу та її збройні сили", – йдеться також у резолюції.

Там також зазначили, що повноправне членство України в ЄС є моральним боргом нинішнього покоління європейців. Відтак, у польському Сенаті закликали усі держави-члени ЄС підтримати прискорений процес інтеграції України до Євросоюзу.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

7 березня стало відомо, що ЄС почав процедуру розгляду заявки України.

Читайте також: