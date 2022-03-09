Сенат Польши принял постановление об интеграции Украины в ЕС

Там отметили, что полноправное членство Украины в Евросоюзе является "нравственным долгом нынешнего поколения европейцев".

Верхняя палата парламента Польши 9 марта приняла резолюцию об ускорении вступления Украины в Евросоюз. Сенат принял решение единогласно.

Об этом сообщили в канцелярии Сената.

"Украинское общество убедительно доказало, что готово быть частью единой Европы, и готово заплатить кровью за свою приверженность европейским ценностям", – отмечается в резолюции.

Польские сенаторы также выразили глубокое восхищение героической позицией украинцев перед российской агрессией и напомнили, что народ Украины проливает кровь за свою свободу и европейский выбор во второй раз за последние 10 лет. В то же время, украинские военные, защищая свою страну, защищают всю Европу.

"Сенат Республики Польша выражает глубокое отрицание зверских методов, применяемых в этой войне, которую Российская Федерация ведет против украинского государства и народа. Варварские методы ее ведения – убийства мирных жителей, в частности детей, уничтожение школ, больниц, храмов и культурных ценностей – позорят Российское государство и его вооруженные силы", – говорится также в резолюции.

Там также отметили, что полноправное членство Украины в ЕС является нравственным долгом нынешнего поколения европейцев. Следовательно, в польском Сенате призвали все государства-члены ЕС поддержать ускоренный процесс интеграции Украины в Евросоюз.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

7 марта стало известно, что ЕС начал процедуру рассмотрения заявки Украины.

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