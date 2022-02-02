Тетяні доводиться боротися з раком вже 8 років

8 років тому жінка вперше впоралась із хворобою.

Куценко Тетяна 2013 року лікувала 3 стадію раку грудей, пройшла повністю все лікування: 7 хімій, 2 операції і 20 променевих терапій. Але від липня 2018 лікарі виявили метастази в легені та печінку.

«Знову пройшла кілька хімій, метастази значно зменшилися, але був важкий стан здоров'я після хімій. Лікар призначає таргетний сучасний препарат. Прогноз за такого лікування був дуже позитивний», - каже Тетяна.

Тетяна за допомогою рідних тоді почала лікування і воно діє і досі - метастази зникли. Молода жінка вже 4 рік живе з діагнозом раку на 4 стадії. Тож лікування треба продовжити, але щомісяця на закупівлю препарату потрібно назбирати 35 тисяч гривень.

«Мені допомогли ліки, а держава все ще їх не закуповує, вчора була в лікаря, треба приймати далі. Лікар сказав, що поки я єдина в Україні, кому допоміг так довго і так ефективно цей новий таргет», - каже Тетяна і просить фінансову допомогу.

Реквізити для допомоги:

Картка Приватбанку 5168 7574 0887 1814 Тетяна Куценко