Татьяне приходится бороться с раком уже 8 лет

8 лет назад женщина впервые справилась с болезнью.

Куценко Татьяна в 2013 году лечила 3 ​​стадию рака груди, прошла полностью все лечение: 7 химий, 2 операции и 20 лучевых терапий. Но с июля 2018 года врачи обнаружили метастазы в легкие и печень.

«Снова прошла несколько химий, метастазы значительно уменьшились, но было тяжелое состояние здоровья после химий. Врач назначает современный таргетный препарат. Прогноз при таком лечении был очень положительный», - говорит Татьяна.

Татьяна с помощью родных тогда начала лечение и оно действует до сих пор - метастазы исчезли. Молодая женщина уже 4 года живет с диагнозом рака на 4 стадии. Так что лечение нужно продолжить, но ежемесячно на закупку препарата нужно собрать 35 тысяч гривен.

«Мне помогли лекарства, а государство все еще их не закупает, вчера была у врача, нужно принимать дальше. Врач сказал, что пока я единственная в Украине, кому помог так долго и так эффективно этот новый таргет», – говорит Татьяна и просит финансовую помощь.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка 5168 7574 0887 1814 Татьяна Куценко