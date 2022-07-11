Кохання під час війни: в Україні частіше почали укладати шлюби

Кохання під час війни. Укладених шлюбів, особливо поміж військових, в Україні побільшало. Коли навколо смертельна небезпека - люди намагаються жити наповну і нічого не відкладати на потім. Навіть весілля.

На одному з таких вінчань, яке поєднало військового та волонтерку, побувала і кореспондентка ТСН Валентина Доброта.

Навіть у святковий день тут відчувається військовий вишкіл. На вінчання йдуть строєм, а колону гостей очолює наречений. Але під час спільного фото керувати військовим командиром на псевдо "Обухів" усе ж таки намагається наречена.

У Михайлівському Золотоверхому по обидва боки собору - побратими та рідні. Юлія Борцова та Олександр Кононко йдуть живим коридором, щоб дати обітницю перед богом.

Вони знайомі все життя - виросли в одному дворі й разом ходили до школи. Але зустрічатися почали 6 років тому, коли в кожного за плечима вже був шлюб.

"Саша служив в АТО у 2016 році, приїхав поранений і зайшов у гості", - згадує наречена.

Та весілля стало таким раптовим для обох. "Підготовка була на стільки швидка, що ви собі не уявляєте. Я в середу дізналася, що іду під вінець, в цю середу, в суботу тільки плаття купила, а сьогодні лише вінок привезли", - розповідає наречена Юлія Борцова.

Молодята кажуть, що під час вінчання молилися не за себе, а, насамперед, за тих, хто на фронті боронить Україну. Буквально з під вінця і "Обухову" теж доведеться повертатися до своєї частини.

Варто зазначити, що за перше півріччя цього року в Україні укладено понад сто тисяч шлюбів. Бум саме поміж військових.

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