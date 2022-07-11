Jerry Heil втратила голос на благодійному концерті: "Стояла і плакала"

Відома співачка Jerry Heil розповіла, як на благодійному концерті у Європі у неї зник голос.

Так, виконавиця, яка написала для Наді Дорофєєвої українськомовні пісні, зараз має багато виступів за кордоном на підтримку України.

Втім, постійна напруга та втома вплинули на стан її здоров'я. Співачка поділилась, що на одному з концертів перед самим виступом у неї зник голос. Зірка думала, що вже не вийде на сцену. Втім, її "зцілив" виступ гурту Go_A, який співав перед нею.

Про це йдеться в інтерв'ю для "МУЗВАР"

"Я стояла під сценою, плакала і розуміла, що я не зможу заспівати. І в певний момент я дивлюсь, як виступає гурт Go_A. Поки вони співають у людей якась неосмислена, древня програма спрацьовує і, без жодного заклику зі сцени, люди починають братися за руки та вести хоровод. Просто на вулиці Брюсселю, величезна кількість українців. І мене розриває просто, я стою ридаю і у мене з'являється голос, уявляєте? І як каже: "Я іду на сцену", – пригадала вона.

Тоді Яна (справжнє ім'я Jerry Heil – Ред.) підійшла до солістки Go_A Каті Павленко та подякувала їй: "Для мене цей виступ дійсно став особливим".

Нагадаємо, помер легендарний український актор Юрій Мажуга. Артиста не стало на 92-му році життя.

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