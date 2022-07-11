Помер легендарний український актор Юрій Мажуга

Артиста не стало на 92-році життя.

Трагічну звістку повідомили у Київському національному університеті імені Карпенка-Карого, де Мажуга працював викладачем.

"Трагічна звістка: сьогодні пішов з життя Юрій Миколайович Мажуга… Майже 70 років свого життя актор віддав Театру імені Лесі Українки, де зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей у здебільшого легендарних для Києва виставах. Віримо, актори не помирають, вони продовжують жити у стінах рідного театру, серцях глядачів і пам'яті колег та учнів", - йдеться в повідомленні.

Юрій Мажуга / Фото: kino-teatr.ru

Зазначимо, Юрій Мажуга – легендарний український актор театру і кіно. Знаменитість 1953 року закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Від 1953 року актор почав грати у спектаклях і з успіхом виконував як трагічні, так і комедійні ролі.

У фільмах Мажуга почав зніматися від 1956 року. Зокрема, за час своєї кар’єри актор встиг знятися у понад 50-ти стрічках, серед них – "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Козаки йдуть", "Святе сімейство" та багато інших.

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