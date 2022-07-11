Дзідзьо зацькували через фото з Федишин: "Не нервуйте народ"

Популярний артист Дзідзьо нарвався на критику через фото із зірковою колегою Іриною Федишин.
Так, у фотоблогу виконавець розмістив селфі, де позував зі співачкою, а також з Олександром Пономарьовим.
У дописі він повідомив, що тріо виступить на благодійних концертах в Європі.
Втім, публікація викликала у користувачів негативні емоції. А все через два скандали, у які потрапила Федишин – оцінки на "Євробаченні" для Польщі та заява, що представники ЛГБТ-спільноти – грішники.
Попри те, що артистка волонтерить та придбала авто для захисників, юзери не можуть забути ці дві історії.
- Федишин не соромно виступати??? І вам з нею на одній сцені...
- Хтось на цьому фото зайвий
- Мда, нащо нам та Федишин. Дзідзьо більше скатується....
- Не нервуйте народ! Нащо вам ця Федишинка?
- Хлопці, будете на Чехію їхати – залиште Ірину в Польщі на гастролі
- Федишин висадіть десь в полі
Не забули користувачі і про слова Пономарьова щодо ЛГБТ. Так, артист говорив, що негативно ставиться до парадів та публічного вираження ЛГБТ. Втім, він наголосив, що немає нічого проти самих представників спільноти.
- Гомофоби Олександр і Федишин їдуть в одну з найбільш дружніх до ЛГБТ країн давати концерти. Було б смішно, якщо б не так сумно.
Нагадаємо, Ігор Пустовіт показав ніжні поцілунки з новою коханою. Блогер від осені зустрічається з Ліною Сидор.
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