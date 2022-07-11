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Дзідзьо зацькували через фото з Федишин: "Не нервуйте народ"

Дзідзьо зацькували через фото з Федишин: "Не нервуйте народ"

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Дзідзьо зацькували через фото з Федишин: "Не нервуйте народ"

Дзідзьо, Ірина Федишин та Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/dzidzio

Популярний артист Дзідзьо нарвався на критику через фото із зірковою колегою Іриною Федишин.

Так, у фотоблогу виконавець розмістив селфі, де позував зі співачкою, а також з Олександром Пономарьовим.

У дописі він повідомив, що тріо виступить на благодійних концертах в Європі.

Дзідзьо, Ірина Федишин та Олександр Пономарьов / © instagram.com/dzidzio
Дзідзьо, Ірина Федишин та Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/dzidzio

Втім, публікація викликала у користувачів негативні емоції. А все через два скандали, у які потрапила Федишин – оцінки на "Євробаченні" для Польщі та заява, що представники ЛГБТ-спільноти – грішники.

Попри те, що артистка волонтерить та придбала авто для захисників, юзери не можуть забути ці дві історії.

  • Федишин не соромно виступати??? І вам з нею на одній сцені...
  • Хтось на цьому фото зайвий
  • Мда, нащо нам та Федишин. Дзідзьо більше скатується....
  • Не нервуйте народ! Нащо вам ця Федишинка?
  • Хлопці, будете на Чехію їхати – залиште Ірину в Польщі на гастролі
  • Федишин висадіть десь в полі

Не забули користувачі і про слова Пономарьова щодо ЛГБТ. Так, артист говорив, що негативно ставиться до парадів та публічного вираження ЛГБТ. Втім, він наголосив, що немає нічого проти самих представників спільноти.

  • Гомофоби Олександр і Федишин їдуть в одну з найбільш дружніх до ЛГБТ країн давати концерти. Було б смішно, якщо б не так сумно.

Нагадаємо, Ігор Пустовіт показав ніжні поцілунки з новою коханою. Блогер від осені зустрічається з Ліною Сидор.

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