Ірина Федишин допомогла придбати для України карету швидкої допомоги

Українська співачка Ірина Федишин відправилася до Європи, давати благодійні концерти, аби допомогти Україні.

Зокрема, виконавиця вже показала результати своєї праці.

Ірина Федишин разом з композитором Євгеном Хмарою допомогла купити для України карету швидкої допомоги. На купівлю спеціальних автівок, знаменитість віддала частину коштів, які вдалося зібрати в рамках благодійних концертів у Валенсії і Мадриді.

Ірина Федишин допомогла придбати для України карету швидкої / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Тішуся, що разом з Євгеном Хмарою, ми змогли долучитися до цієї важливої покупки. А саме, завдяки частині коштам, зібраних з благодійних концертів у Валенсії і Мадриді", - поділилася Ірина.

Ірина Федишин допомогла придбати для України карету швидкої / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

До слова, знаменитість віддала гроші волонтерський організації в Іспанії, яка займається гуманітарною допомогою для України. Зокрема, співака віддала для добрий справ 4,6 тис. євро. З цих коштів 1360 євро витратили на купівлю карети швидкої, решту суми витратять на бензин для фур, які долають понад 3 тис. кілометрів, аби доправити гуманітарні вантажі до України.

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