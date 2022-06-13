Даша Кацуріна подарувала Дантесу повітряний поцілунок

Український співак та ведучий Володимир Дантес вже не приховує, що проводить час із ексдружиною ресторатора Михайла Кацуріна, Дашею.

Фани гадають, що у них роман. Та Даша з Володимиром цієї інформації поки не підтверджують, а лише показують, як проводять час разом.

Сьогодні, 13 червня, Дантес проводив Кацуріну на потяг. Даша, ймовірно, кудись вирушила. А вона ж за це подякувала йому повітряним поцілунком.

Дантес провів Кацуріну на потяг / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Поїхала", - коротко підписав фото співак.

Дантес провів Кацуріну на потяг / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зазначимо, що 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Подейкують, що Дорофєєва почала зустрічатися з ресторатором та музикантом Михайлом Кацуріним. Тим більше наступного дня після розриву Дантеса та Дорофєєвої, Кацурін повідомив, що теж розлучився з дружиною, рестораторкою Дашею Кацуріною.

А Дантесу тим часом приписують роман з Дашею. До того ж, Володимир не приховує, що активно проводить свій час із дівчиною.

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