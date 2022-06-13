Російські окупанти просуваються до Слов'янська, у них є прогрес - ISW

Російські окупанти просуваються до Слов'янська, у них є прогрес - ISW

Загарбники продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку і підірвали мости з міста, ймовірно, намагаючись перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмута до Лисичанська та Сєверодонецька.

Російські війська намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська і досягли певного прогресу.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW)

За даними ISW, росіяни, ймовірно, намагалися відтіснити українські сили від ​​лінії фронту на північному сході Харківщини та 12 червня обстріляли українські позиції в Харкові та навколо нього.

"Російські сили продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку і підірвали мости з міста, ймовірно, намагаючись перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмута до Лисичанська та Сєверодонецька", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть аналітики ISW, на півдні Україні росіяни зосередилися на обороні.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Україні очікувати допомоги від США. Жданов уточнив, що зброя за лендлізом до України ще не надходила, надходження передбачаються від нового фінансового року – від 1 жовтня.

Репортаж: як добровольці готуються до серйозних бойових дій

Читайте також: