Оформлення паспорта за кордоном: Кабмін дозволив процедуру

Кабінет міністрів підтримав запуск експериментального проєкту з оформлення паспортів за кордоном.

Запуск експериментального проєкту з оформлення паспортів за кордоном стартує 25 червня.

Про це йдеться у постанові Кабміну №678.

Громадяни зможуть оформляти нові та обмінювати старі паспорт через підрозділи Державної міграційної служби за кордоном.

Кабмін дав доручення Міністерству внутрішніх справ підготувати звіт до кінця 2022 року за результатами впровадження проєкту за 6 місяців та представити його на засіданні уряду.

Нагадаємо, від 1 червня 2022 року більше не діятиме право безкоштовного проїзду для українських біженців у Нідерландах, повідомляє муніципалітет Роттердама. Від цього моменту організацію в'їзду українців до Нідерландів делеговано місцевій владі, яка займатиметься і фінансовою підтримкою українців, які рятуються від війни.

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