Wellboy зізнався, чи є у нього кохана дівчина

Wellboy зізнався, чи є у нього кохана дівчина

Полярний український співак та композитор Антон Вельбой, він же Wellboy, розповів про особисте життя.

Так, виконавець нашумілого хіта "Гуси", який зізнався, чи має заробіток під час війни, поділився, чи є у нього кохана людина.

Як розповів артист у "Зірковому шляху", наразі його серце вільне. Втім, 22-річний виконавець зазначив, що взагалі не переймається через те, що самотній.

"Це не основний мій пріоритет. Війна в країні. Як казав Поворознюк, "давайте закінчимо війну, давайте закінчимо це б***ство". А потім вже будемо розбиратися", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Wellboy розповів, куди поїхав його продюсер Бардаш та чому він не може повернутися до України. Співак телефонував йому та пропонував повернутися, утім, Бардаш поки не може цього зробити.

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