Wellboy зізнався, чи має заробіток під час війни

Wellboy зізнався, чи має заробіток під час війни

Український співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Wellboy, розповів, чи має нині якийсь заробіток.

До слова, Антон активно виступає на благодійний концертах у підтримку України.

Всі гроші, які вдається заробити на цих заходах, йдуть на допомогу українцям. А у самого ж Антона нині практично немає заробітку.

Артист живе на ті гроші, які йому вдалося заробити під час новорічних корпоративів, а також певний дохід співак має завдяки стрімінговим сервісам, на яких розміщені його пісні.

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

"Я зараз живу на гроші, які я заробив на новорічних корпоративах. І плюс стрімінги, але вони не такі грандіозні. Вони є, але невеличезні", - розповів "Зірковому шляху" Антон.

До слова, творча команда Wellboy вже поступово повертається до України та починає стабільно працювати. А от його продюсер Юрій Бардаш залишається за кордоном. Антон пояснив, чому Бардаш не може повернутися до України.

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