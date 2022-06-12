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Wellboy зізнався, чи має заробіток під час війни

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Wellboy зізнався, чи має заробіток під час війни

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

Український співак Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Wellboy, розповів, чи має нині якийсь заробіток.

До слова, Антон активно виступає на благодійний концертах у підтримку України.

Всі гроші, які вдається заробити на цих заходах, йдуть на допомогу українцям. А у самого ж Антона нині практично немає заробітку.

Артист живе на ті гроші, які йому вдалося заробити під час новорічних корпоративів, а також певний дохід співак має завдяки стрімінговим сервісам, на яких розміщені його пісні.

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy
Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

"Я зараз живу на гроші, які я заробив на новорічних корпоративах. І плюс стрімінги, але вони не такі грандіозні. Вони є, але невеличезні", - розповів "Зірковому шляху" Антон.

До слова, творча команда Wellboy вже поступово повертається до України та починає стабільно працювати. А от його продюсер Юрій Бардаш залишається за кордоном. Антон пояснив, чому Бардаш не може повернутися до України.

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