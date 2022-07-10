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Проросійського експродюсера Wellboy Бардаша сфотографували у Москві – ЗМІ

Проросійського експродюсера Wellboy Бардаша сфотографували у Москві – ЗМІ

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Проросійського експродюсера Wellboy Бардаша сфотографували у Москві – ЗМІ

Фото: facebook.com/yura.bardash

Скандальний продюсер Юрій Бардаш, схоже, переїхав до Росії.

З’явилася інформація, що прихильник "руского міра" прилетів до Москви із Тбілісі.

Сам експродюсер Wellboy про це ще не розповів, втім, відповідними фото з дуже схожим на нього чоловіком поділилися російські засоби масової пропаганди. Але враховуючи останні заяви Юри, це цілком може бути правдою.

Фото: t.me/kureelka / ©
Фото: t.me/kureelka

Як зазначається в повідомленні, Юру заскочили в одному з московських кафе.

Фото: t.me/kureelka / ©
Фото: t.me/kureelka

Зауважимо, до червня цього року Юрій Бардаш не оголошував публічно свою позицію щодо війни в Україні. Втім, потім він заявив, що вважає, що "Україні варто капітулювати", "війною керує Захід", "українські артисти, які виступають на благодійних концертах та волонтерять – нацисти", а "ЗСУ – селяни".

Після цього його дружина Єлизавета оголосила про розлучення з одіозним продюсером та заборонила йому підходити до їхньої маленької доньки.

Декілька днів тому Бардаш заявив у своєму Telеgram-каналі, що на нього "оголосили полювання і він іде в тишу".

"Як тільки буду в безпеці, з'явлюся. Моліться за Україну, за її ошуканих людей", – заявив пропагандист.

Також Юра випустив абсурдний трек POZICIYA. У ній йдеться про якусь заборону розмовляти російською на сході України, вісім років Донбасу та образи президента Зеленського: "Вова, ты болен, по лицу же видно – ты торчишь, гундосишь под нос и мычишь".

Нагадаємо, не так давно Коля Сєрга нагадав, як Бардаш бив свою ексдружину. Також артист та пояснив, чому скандальний продюсер – не зрадник України.

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