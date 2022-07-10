Проросійського експродюсера Wellboy Бардаша сфотографували у Москві – ЗМІ

З’явилася інформація, що прихильник "руского міра" прилетів до Москви із Тбілісі.

Сам експродюсер Wellboy про це ще не розповів, втім, відповідними фото з дуже схожим на нього чоловіком поділилися російські засоби масової пропаганди. Але враховуючи останні заяви Юри, це цілком може бути правдою.

Фото: t.me/kureelka

Як зазначається в повідомленні, Юру заскочили в одному з московських кафе.

Фото: t.me/kureelka

Зауважимо, до червня цього року Юрій Бардаш не оголошував публічно свою позицію щодо війни в Україні. Втім, потім він заявив, що вважає, що "Україні варто капітулювати", "війною керує Захід", "українські артисти, які виступають на благодійних концертах та волонтерять – нацисти", а "ЗСУ – селяни".

Після цього його дружина Єлизавета оголосила про розлучення з одіозним продюсером та заборонила йому підходити до їхньої маленької доньки.

Декілька днів тому Бардаш заявив у своєму Telеgram-каналі, що на нього "оголосили полювання і він іде в тишу".

"Як тільки буду в безпеці, з'явлюся. Моліться за Україну, за її ошуканих людей", – заявив пропагандист.

Також Юра випустив абсурдний трек POZICIYA. У ній йдеться про якусь заборону розмовляти російською на сході України, вісім років Донбасу та образи президента Зеленського: "Вова, ты болен, по лицу же видно – ты торчишь, гундосишь под нос и мычишь".

Нагадаємо, не так давно Коля Сєрга нагадав, як Бардаш бив свою ексдружину. Також артист та пояснив, чому скандальний продюсер – не зрадник України.

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