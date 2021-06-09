На лінії вогню: як живе прифронтова Мар’їнка

Звільнити місто від терористів вдалося 6 років тому.

Частина жителів Мар'їнки так і мешкає прямо на лінії зіткнення. Їхати не має куди. І хоч обстрілів стало менше - про спокій доводиться лише мріяти, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Продірявлені осколками огорожі - просвічуються проти сонця. Біля покинутих будинків - цвіте шипшина. Тут метушаться хіба бджоли та пані Тетяна. Вона одна з небагатьох хто лишився мешкати на околицях прифронтової Мар’їнки.

Звільнити місто від терористів вдалося 6 років тому. Нині лінія зіткнення пролягає впритул до його меж. Хоч держава і допомагає ремонтувати будинки, побиті ворожими обстрілами, повертатись додому сусіди поки не поспішають. З десятка хат на вулиці, заселені лише кілька.

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Тиші тут немає. Хоч обстрілів і поменшало, терористи мало не щодня застосовують стрілецьку зброю та міномети. Провокують на вогонь у відповідь, розповідають українські військові.

На цих позиціях журналісти не зустріли жодних випадкових людей. Кожен боєць знає заради чого він в окопі. Тут свої обов'язки вивчили навіть тутешні улюбленці солдатів.

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