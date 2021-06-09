США планують призначити нового посла в Україні — ЗМІ

Адміністрація США знаходиться в процесі висунення цієї кандидатури.
Сполучені Штати Амерки планують незабаром призначити свого нового посла в Україні.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, — пише ТАРС.
"Ми намагаємося рухатися в цьому питанні якомога швидше", — запевнив глава американського зовнішньополітичного відомства.
За словами Блінкена, адміністрація США знаходиться в процесі висунення цієї кандидатури, яка потім повинна бути затверджена Сенатом Конгресу.
"Процес зараз в самому розпалі. І я очікую, що це станеться в порівняно незабаром. Це пріоритет для нас і для президента. Ми хочемо гарантувати, щоб найсильніший кандидат очолював найсильнішу команду в Україні", — резюмував шеф американської дипломатії.
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