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На линии огня: как живет прифронтовая Марьинка

На линии огня: как живет прифронтовая Марьинка

ТСН.ua

Освободить город от террористов удалось 6 лет назад.

Часть жителей Марьинки так и живет прямо на линии соприкосновения. Ехать некуда. И хотя обстрелов стало меньше — о покое приходится только мечтать, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Продырявленные осколками ограждения — просвечиваются на солнце. У заброшенных домов — цветет шиповник. Здесь суетятся разве пчелы и Татьяна. Она одна из немногих оставшихся жить на окраинах прифронтовой Марьинки.

Освободить город от террористов удалось 6 лет назад. Сейчас линия столкновения проходит вплотную к его границ. Хотя государство и помогает ремонтировать дома, разбитые вражескими обстрелами, возвращаться домой соседи пока не спешат. Из десятка домов на улице, заселенные лишь несколько.

Тишины здесь нет. Хотя обстрелов и меньше, террористы почти ежедневно применяют стрелковое оружие и минометы. Провоцируют на огонь, рассказывают украинские военные.

На этих позициях журналисты не встретили никаких случайных людей. Каждый боец знает ради чего он в окопе. Здесь свои обязанности изучили даже здешние любимцы солдат.

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