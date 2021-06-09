На линии огня: как живет прифронтовая Марьинка

Освободить город от террористов удалось 6 лет назад.
Часть жителей Марьинки так и живет прямо на линии соприкосновения. Ехать некуда. И хотя обстрелов стало меньше — о покое приходится только мечтать, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Продырявленные осколками ограждения — просвечиваются на солнце. У заброшенных домов — цветет шиповник. Здесь суетятся разве пчелы и Татьяна. Она одна из немногих оставшихся жить на окраинах прифронтовой Марьинки.
Освободить город от террористов удалось 6 лет назад. Сейчас линия столкновения проходит вплотную к его границ. Хотя государство и помогает ремонтировать дома, разбитые вражескими обстрелами, возвращаться домой соседи пока не спешат. Из десятка домов на улице, заселенные лишь несколько.
Тишины здесь нет. Хотя обстрелов и меньше, террористы почти ежедневно применяют стрелковое оружие и минометы. Провоцируют на огонь, рассказывают украинские военные.
На этих позициях журналисты не встретили никаких случайных людей. Каждый боец знает ради чего он в окопе. Здесь свои обязанности изучили даже здешние любимцы солдат.
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