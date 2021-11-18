Син Олександра Омельченка розповів про стан батька у лікарні

Чоловік притомний і розмовляє.

83-річний ексмера Києва Олександра Омельченка госпіталізували із коронавірусом. Він лежить у лікарні у Феофанії у важкому стані.

Це ТСН підтвердив син Омельченка.

Він додав, що батько при свідомості і сьогодні його стан дозволив навіть почати розмовляти. Хворіє вже одинадцятий день. Омельченко дихає із допомогою кисневої маски.

«Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні йому стало трошки краще, але поки лікарі кажуть, що може розгорнутися в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре», - заявив син.

Також запевняє, що Олександр Омельченко був вакцинованим.

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