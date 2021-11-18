У Німеччині оновили рекорд із COVID-захворюваності: що кажуть експерти

Очільник Інституту Роберта Коха попереджає про "справді жахливе Різдво" і закликає до негайних заходів.

У Німеччині в четвер, 18 листопада, зареєстрували 65 371 новий випадок захворювання на COVID-19, що стало новим добовим максимумом заражень в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Зараз ми наближаємося до серйозної надзвичайної ситуації, - заявив очільник Інституту Роберта Коха Лотар Вілер. - У нас буде справді жахливе Різдво, якщо ми негайно не вживемо контрзаходів".

За його словами, Німеччині необхідно підвищити рівень вакцинації до понад 75%.

Експерт також закликав закрити клуби та бари, призупинити великомасштабні заходи та обмежити доступ до багатьох сфер суспільного життя особам, які не мають щеплення від коронавірусу або довідки про одужання.

Вілер попередив, що лікарні у всій країні щосили намагаються знайти ліжка для пацієнтів з COVID-19 та людей з іншими захворюваннями.

Як повідомлялося, у ФРН зараз повністю вакциновано 67,7% людей, лише 5% з яких отримали додаткове щеплення. У деяких регіонах Німеччини рівень вакцинації становить 57,6%.

У четвер федеральні та регіональні лідери повинні узгодити запровадження більш жорстких заходів для стримування четвертої хвилі коронавірусу, яка, за словами канцлерки ФРН Анґели Меркель, вражає Німеччину із "повною силою".

Очікується, що німців зобов'яжуть демонструвати документи про COVID-вакцинацію, одужання чи негативний результат тесту на коронавірус для користування громадським транспортом та входу на роботу.

Водночас фінансова допомога постраждалим від кризи компаніям та фізичним особам може бути подовжена на три місяці до кінця березня 2022 року.

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