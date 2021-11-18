Сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца в больнице

Мужчина в сознании и разговаривает.

83-летний экс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусом. Он находится в больнице в Феофании в тяжелом состоянии.

Это ТСН подтвердил сын Омельченко.

Он добавил, что отец в сознании и сегодня его состояние позволило даже начать разговаривать. Болеет уже одиннадцатый день. Омельченко дышит с помощью кислородной маски.

«Он постоянно в маске, постоянно дается кислород. Вроде бы сегодня ему стало немного лучше, но пока врачи говорят, что может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо», – заявил сын.

Также уверяет, что Александр Омельченко был вакцинирован.

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