Як приготувати ідеальні млинці без сухих країв

Ідеальні млинці

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Приготувати млинці може здаватися простою справою, але іноді результат розчаровує —: замість ніжних та еластичних виходять щільні, «гумові» млинці з ламкими сухими краями, навіть якщо ви точно дотримувалися рецепту.

Розповідаємо, чому можуть з’явитися сухы краї у млинців та як цьому запобігти.

Серед причин сухих країв у млинців можуть бути:

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Занадто висока температура смаження. Якщо сковорода занадто гаряча, краї млинця можуть підгоряти та ставати сухими раніше, ніж пропечеться середина.

Довгий час смаження. Навіть на середньому вогні, якщо смажити млинці занадто довго, вони можуть втратити вологу і стати сухими по краях.

Недостатньо жиру на сковороді. Жир допомагає млинцям смажитися рівномірно і запобігає їхньому висиханню.

Тісто, яке занадто рідке, може розтікатися по сковороді, утворюючи тонкі краї, які швидко висихають і стають хрусткими. Хоча хрусткі краї комусь і подобаються, вони можуть вважатися сухими.

Надмірне перемішування тіста може призвести до розвитку клейковини в борошні, що робить млинці більш щільними і менш ніжними, а краї можуть здаватися сухішими.

Щоб уникнути сухих країв фахівці рекомендують смажити їх на середньому вогні. Це дозволить млинцям пропікатися рівномірно, не підгораючи по краях.

Не смажити їх занадто довго. Слідкуйте за млинцями і перевертайте їх, як тільки з’являться бульбашки на поверхні та краї стануть матовими. Зазвичай це займає близько хвилини з кожного боку.

Змащуйте сковороду невеликою кількістю вершкового масла або олії перед кожним млинцем.

Тісто повинно бути середньої густоти, щоб воно рівномірно розподілялося по сковороді, але не було занадто рідким.

Використання гарячого молока, як у рецепті, допомагає борошну краще розходитися і робить тісто більш еластичним, що може сприяти більш рівномірному пропіканню.

Змішуйте інгредієнти лише до тих пір, поки не зникнуть грудочки борошна. Невеликі грудочки допускаються.

Складайте готові млинці в стопку і накривайте тарілкою або кришкою. Це допоможе зберегти їх теплими та м’якими, запобігаючи висиханню країв.

Деякі кулінари також радять змащувати кожен млинець невеликою кількістю вершкового масла після смаження для додаткової м’якості та аромату.

Авторка кулінарного блогу Ange Cook поділилася рецептом ідеальних млинців без грудочок та без сухих країв.

Рецепт ідеальних млинців

Для млинців знадобляться такі інгредієнти:

Яйця — три штуки

Цукор — дві столові ложки

Молоко гаряче — пів літра

Борошно — 160 грамів

Вершкове масло розтоплене — 40 грамів

Секрет приготування млинців без сухих країв, за словами блогерки, це їх швидке смаження.

Як приготувати ідеальні млинці

Збийте яйця з цукром до однорідності.

Додайте половину всього борошна і ретельно перемішайте, щоб вийшло густе тісто.

Влийте третину гарячого молока і знову добре розмішайте.

Додайте решту борошна і молока, продовжуючи перемішувати. Саме такий порядок додавання інгредієнтів допоможе уникнути утворення грудочок у тісті.

В кінці влийте розтоплене вершкове масло і перемішайте.

Розігрійте сковороду на середньому вогні. Наливайте невелику кількість тіста і смажте млинці дуже швидко, приблизно по одній хвилині з кожного боку — це секрет млинців без сухих країв.