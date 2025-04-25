Смажене морозиво: рецепт оригінального десерту

Смажене морозиво / © Credits

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Хоча смажене морозиво звучить як щось із меню модного ресторану, приготувати його вдома набагато простіше, ніж здається. Секрет — у правильній скоринці та швидкому обсмаженні. Як це зробити правильно розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Морозиво Яйця 1 шт. Сухий сніданок або кукурудзяні пластівці Олія Збиті вершки

Приготування

Використовуйте ложку для морозива, щоб сформувати щільну кульку. Помістіть її на тарілку чи у контейнер і відправте до морозилки мінімум на 1 годину, а краще — на 2–3 години. Чим твердіше буде морозиво, тим краще воно витримає обсмаження. Подрібніть сніданки чи кукурудзяні пластівці у кухонному комбайні, ступці чи просто у пакеті качалкою. Збийте яйце у мисці до однорідності. Обваляйте заморожену кульку морозива у збитому яйці. Потім одразу занурте у крихти. Щоб забезпечити гарне покриття, повторіть процес 2 рази (яйце та крихти). Після панірування знову заморозьте кульку ще на 1–2 години, а краще — до повного затвердіння. Налийте достатню кількість олії у глибоку каструлю чи фритюрницю (щоб кулька повністю занурилась). Розігрійте олію до 180°C. Це важливо: недостатньо гаряча олія призведе до розтавання морозива. Акуратно опустіть кульку в олію щипцями чи ложкою. Смажте 5–10 секунд, поки не з’явиться золотиста скоринка. Вийміть кульку та викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Перекладіть кульку на тарілку. Додайте збиті вершки, ягоди, шоколадний соус, карамель або м’яту — за бажанням. Подавайте одразу.

Поради:

Панірування: спробуйте кокосову стружку, печиво, горіхи чи навіть бісквітну крихту.

До морозива можна додати шматочки фруктів або трюфель перед формуванням кульки.

Цей десерт — не лише про смак, а й про емоції. Він вражає, створює святкову атмосферу навіть у звичайний день і гарантовано запам’ятається всім, хто його скуштує. А ще це ідеальний варіант для домашніх посиденьок або романтичної вечері.

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Не бійтеся експериментувати, створюйте власні поєднання смаків і відкрийте для себе нову сторону морозива — хрустку, гарячу і надзвичайно смачну.