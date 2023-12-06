Різдвяні пряники: святковий рецепт

Пряники з приємним ароматом, гарним кольором та незвичайним смаком. Ними можна прикрасити ялинку або піднести у вигляді красивих та смачних подарунків на Різдво. Особливість пряників у тому, що вони довго не черствіють і їх можна спекти заздалегідь. Основні інгредієнти тіста — мед, борошно та прянощі. Процес приготування дуже люблять діти, з радістю вони вирізатимуть фігурки і малюватимуть глазур'ю.