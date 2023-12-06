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Різдвяні пряники: святковий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
356 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
79
Час на прочитання
1 хв
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Різдвяні пряники: святковий рецепт

Різдвяні пряники / Фото: Credits

Пряники з приємним ароматом, гарним кольором та незвичайним смаком. Ними можна прикрасити ялинку або піднести у вигляді красивих та смачних подарунків на Різдво. Особливість пряників у тому, що вони довго не черствіють і їх можна спекти заздалегідь. Основні інгредієнти тіста — мед, борошно та прянощі. Процес приготування дуже люблять діти, з радістю вони вирізатимуть фігурки і малюватимуть глазур'ю.

Інгредієнти

борошно
250 г
мед
2 ст. л.
яйце
1 шт.
імбир мелений
1 ч. л.
гвоздика мелена
1 ч. л.
мускатний горіх мелений
1 ч. л.
кориця мелена
1,5 ч. л.
вершкове масло
35 г
цукор
2 ст. л.
молоко
2 ст. л.
яєчний білок
1 шт.
цукрова пудра
100 г
  1. Змішайте в мисці борошно з прянощами. В іншій мисці - м'яке масло, мед, молоко та цукор. Підігрійте масу на слабкому вогні, поки цукор та масло не розчиняться.
  2. У борошно із прянощами додайте яйце та теплу медову масу. Замісіть тісто.
  3. Розкатайте його в пласт і формами виріжте пряники.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 10 хвилин, а потім дайте охолонути.
  5. Білок збийте до щільної піни. Додайте цукрову пудру і знову добре збийте.
  6. Прикрасьте пряники глазур'ю.

Поради:

  • Пряники можна прикрасити кондитерським мішком.

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Дата публікації
Перегляди
79
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