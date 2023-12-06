Різдвяні пряники: святковий рецепт

Пряники з приємним ароматом, гарним кольором та незвичайним смаком. Ними можна прикрасити ялинку або піднести у вигляді красивих та смачних подарунків на Різдво. Особливість пряників у тому, що вони довго не черствіють і їх можна спекти заздалегідь. Основні інгредієнти тіста — мед, борошно та прянощі. Процес приготування дуже люблять діти, з радістю вони вирізатимуть фігурки і малюватимуть глазур'ю.
Інгредієнти
- борошно
- 250 г
- мед
- 2 ст. л.
- яйце
- 1 шт.
- імбир мелений
- 1 ч. л.
- гвоздика мелена
- 1 ч. л.
- мускатний горіх мелений
- 1 ч. л.
- кориця мелена
- 1,5 ч. л.
- вершкове масло
- 35 г
- цукор
- 2 ст. л.
- молоко
- 2 ст. л.
- яєчний білок
- 1 шт.
- цукрова пудра
- 100 г
- Змішайте в мисці борошно з прянощами. В іншій мисці - м'яке масло, мед, молоко та цукор. Підігрійте масу на слабкому вогні, поки цукор та масло не розчиняться.
- У борошно із прянощами додайте яйце та теплу медову масу. Замісіть тісто.
- Розкатайте його в пласт і формами виріжте пряники.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 10 хвилин, а потім дайте охолонути.
- Білок збийте до щільної піни. Додайте цукрову пудру і знову добре збийте.
- Прикрасьте пряники глазур'ю.
Поради:
- Пряники можна прикрасити кондитерським мішком.
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