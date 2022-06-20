Данилко вперше розповів, чому у нього немає сім'ї

Український артист і автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко поміркував про своє особисте життя.
У 48-річного зірки, який помирився з сестрою, з якою багато років не спілкувався, немає дружини та дітей. Зазвичай він не говорить про кохання і тепер зізнався, що раніше дуже переймався через свою самотність. Зараз же він змирився.
Про це Данилко розповів в інтерв'ю "Фактам".
Як зізнався Андрій, йому не дається сімейне життя.
"Не тому, що я не хочу. Це не виходить. Начебто мені це не дано. Якщо раніше я переживав, то потім прийняв. Якщо мені дано, то це буде. Мій друг Кирило, раніше працював на студії, не планував двох дітей в один рік, просто так вийшло", - зазначив він.
Приклад колеги зірка назвав "долею" та порівняв, що люди мріють бути відомими, давати автографи, але в нього такого ніколи не було.
"Я весь час намагався бути закулісним", - додав Данилко.
Нагадаємо, Андрій Данилко розповів, як його намагалися зомбувати росіяни. Зірці телефонували і пропонували шалені гроші.
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