Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумщини - Генштаб

На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому противник обстріляв цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки.
Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.
Нагадаємо, росіяни не могли захопити одну вулицю у Рубіжному майже місяць, втратили 70% роти.
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