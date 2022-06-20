Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумщини - Генштаб

На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому противник обстріляв цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки.

Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

Нагадаємо, росіяни не могли захопити одну вулицю у Рубіжному майже місяць, втратили 70% роти.

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