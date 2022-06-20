Російському послу заборонили входити до британського парламенту

Послу Росії у Великій Британії Андрію Келіну офіційно заборонили відвідувати будівлю британського парламенту на невизначений термін.
Російський посол не зможе відвідувати будівлі парламенту у Вестмінстері до "подальшого повідомлення".
Про це йдеться в офіційному листі спікерів Палати громад і Палати лордів, пише Sky News.
Заборона, яка також поширюється на всіх інших акредитованих російських дипломатів та офіційних осіб у Великій Британії, діє неофіційно з того часу, як у лютому Росія почала вторгнення в Україну.
Проте лише зараз це вперше було письмово підтверджено.
У ньому йдеться, що Андрій Келін, як офіційно акредитований представник уряду Росії, не буде допущений в парламент до особливого розпорядження.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін вперше від початку широкомасштабної війни в Україну виїде з РФ. Очільник Кремля прямує на форум до Білорусі.
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