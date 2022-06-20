Путін уперше за час війни виїде з Росії

Путін уперше за час війни виїде з Росії

Російський диктатор Володимир Путін вперше від початку широкомасштабної війни в Україну виїде з РФ. Очільник Кремля прямує на форум до Білорусі.

Повідомляється, Путін приїде в білоруське місто Гродно, де відвідає форум регіонів "Союзної держави", який відбудеться 30 червня та 1 липня. На форумі російський "фюрер" зустрінеться з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пишуть російські засоби масової пропаганди.

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"Переконаний, що майбутній форум регіонів за участю президентів Росії та Білорусії дасть ще глибший новий імпульс міжрегіональній співпраці", – вважає Мішустін.

Варто зазначити, як розповів в інтерв'ю ТСН.ua заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, фейковий президент Білорусі Лукашенко готовий віддати наказ про наступ, але боїться реакції суспільства. Він пообіцяв Путіну приєднатися до "спецоперації", проте весь час відтягує цей момент.

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