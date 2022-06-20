Бєдняков показав, як в окупованому Маріуполі місцевим видають гуманітарку: "Як собакам"

Бєдняков показав, як в окупованому Маріуполі місцевим видають гуманітарку: "Як собакам"

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як російські військові знущаються з маріупольців, які залишилися жити в окупованому місті.

Зокрема, знаменитість у показав, як окупанти у Маріуполі видають місцевим гуманітарку.

В Instagram-stories Бєдняков опублікував відео, на якому російські військові просто кидають у натовп зовсім трішки гуманітарної допомоги.

Андрій прокоментував, що загарбники ставляться до місцевих, як "до собак".

Саме так видають гуманітарку жителям Маріуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

"Своїх не кидаємо". Своїм привезли "свою" гуманітарку. Щоправда, як собакам… Ну нічого. Ми ж "своїх не кидаємо", - зазначив Бєдняков.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі загарбники знущаються з місцевих мешканців. До слова, від 1 липня російська "адміністрація" міста видаватиме гуманітарну допомогу не всім маріупольцям.

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