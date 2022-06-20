"Терпець увірвався": з "гарячих сіл" Луганщини евакуювали 53 людини

Вивозити людей з небезпечних населених пунктів вдається завдяки роботі волонтерів.

З "гарячих сіл" на Луганщині вдалося евакуювати 53 людини за останні два дні.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, волонтери відвідали Вовчоярівку, що біля Лисичанська, і вивезли звідти 40 людей.

"Там зібралися чотири десятки селян, яким терпець увірвався. Залишатися під обстрілами сил вже не було. Всі 40 людей вже в безпеці", - зазначив голова ОВА.



Сьогодні вдалося забрати 11 людей з Мирної Долини, які вчора пережили авіаційні обстріли. Ще двох евакуювали з легендарної Білогорівки.

Гайдай наголосив, що допомога волонтерів на Луганщині під час евакуації цивільних - неоціненна.

Раніше повідомлялося, що люди відмовляються евакуюватися з сєвєродонецького "Азоту".

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