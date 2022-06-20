"Терпець увірвався": з "гарячих сіл" Луганщини евакуювали 53 людини

Вивозити людей з небезпечних населених пунктів вдається завдяки роботі волонтерів.
З "гарячих сіл" на Луганщині вдалося евакуювати 53 людини за останні два дні.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, волонтери відвідали Вовчоярівку, що біля Лисичанська, і вивезли звідти 40 людей.
"Там зібралися чотири десятки селян, яким терпець увірвався. Залишатися під обстрілами сил вже не було. Всі 40 людей вже в безпеці", - зазначив голова ОВА.
Сьогодні вдалося забрати 11 людей з Мирної Долини, які вчора пережили авіаційні обстріли. Ще двох евакуювали з легендарної Білогорівки.
Гайдай наголосив, що допомога волонтерів на Луганщині під час евакуації цивільних - неоціненна.
Раніше повідомлялося, що люди відмовляються евакуюватися з сєвєродонецького "Азоту".
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