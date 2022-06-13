У Маріуполі окупанти видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним

Від 1 липня російська "адміністрація" Маріуполя видаватиме гуманітарну допомогу не всім мешканцям окупованого міста.

Отримувати допомогу будуть лише не працездатні. Зокрема, інваліди 1 і 2 групи, метері-одиначки з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї з трьома і більше дітьми, діти-сироти і вагітні жінки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада офіційно попередила, що з першого липня вся гуманітарка тепер лише фактично непрацездатним. Всі інші - виживайте як хочете", - повідомив він.

Крім того, окупанти планують знести все зруйноване житло до 1 вересня. Завершення будівництво "гуртожитку" вони анонсували не раніше середини липня. У ньому зможуть розміститись лише дві тисячі людей.

"Жодних компенсацій за зруйноване житло, ніякого відновлення пошкодженого. Лише знесення і часткова допомога будматеріалами", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти повідомили про відкриття першого дитячого відділення лікарні. Так, росіяни анонсують перше дитяче відділення лікарні у будівлі поруч з пологовим будинком, який ще у березні розбомбили окупанти.

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