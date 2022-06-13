В Чорному морі ворог тримає 36 крилатих раке: загроза ракетних атак висока

Зберігається загроза нанесення ворожих ракетних ударів з акваторії Чорного моря.

В акваторї моря армія країни-агресорки тримає 36 крилатих ракет типу "Калібр". Загроза ракетних атак з боку окупантів висока.

Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, Чорноморський флот РФ "трошки перегрупувався". "Там перебуває чотири надводних ракетних кораблі та один підводний човен, а також три великих десантних кораблі", - наголосив він.

Братчук наголосив, що ніч в місті і області минула під сигнали повітряної тривоги. Втім, обійшлося без обстрілів.

Нагадаємо, розпочалася 110 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються оточити ЗСУ під Сєвєродонецьком та закріпилися на Харківщині. Детальніше про ситуацію на фронт - у ранковому зведення Генштабу станом на 13 червня.

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